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05 апреля, 23:15

Политика

Новости мира: в США начались протесты против торговой войны Трампа

Новости мира: в США начались протесты против торговой войны Трампа

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В США начались массовые протесты против торговой войны главы Белого дома Дональда Трампа со всем миром. По информации СМИ, на улицы вышли тысячи американцев.

В Риме прошли масштабные шествия и митинги против плана Брюсселя по перевооружению. К акции присоединились свыше 80 тысяч человек. Люди требуют направить выделенные на это средства на образование и здравоохранение.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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