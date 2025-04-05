05 апреля, 23:15Политика
Новости мира: в США начались протесты против торговой войны Трампа
В США начались массовые протесты против торговой войны главы Белого дома Дональда Трампа со всем миром. По информации СМИ, на улицы вышли тысячи американцев.
В Риме прошли масштабные шествия и митинги против плана Брюсселя по перевооружению. К акции присоединились свыше 80 тысяч человек. Люди требуют направить выделенные на это средства на образование и здравоохранение.
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