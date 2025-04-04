Спецпредставитель президента РФ Дмитриев назвал Путина и Трампа историческими лидерами

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Владимир Путин и американский президент Дональд Трамп являются историческими лидерами. Такое заявление сделал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев по итогам переговоров с представителями администрации США в Вашингтоне.

"Он (Путин. – Прим. ред.) является историческим лидером, как и президент Трамп является историческим лидером. Я думаю, что они действительно могут работать вместе, чтобы творить историю", – приводит его слова телеканал Newsmax.

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству выразил уверенность, что два лидера способны добиться существенного прогресса в двусторонних отношениях.

Ранее Дмитриев рассказал российским журналистам, что на встречах обсуждались вопросы сотрудничества в Арктике, по редкоземельным металлам и восстановление авиасообщения между странами.

В феврале 2025 года Путин говорил, что готов предложить сотрудничество американской стороне в области редкоземельных металлов. Спустя время президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы иметь возможность закупать полезные ископаемые у России.

После этого Москва и Вашингтон приступили к дискуссиям по редкоземельным металлам в России.