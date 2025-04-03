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03 апреля, 21:30

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"Московский патруль": питон сбежал из машины хозяина в столичном ЖК

"Московский патруль": питон сбежал из машины хозяина в столичном ЖК

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Питон сбежал из машины хозяина в столичном ЖК, рассказали сотрудники комплекса. Рептилию не могут найти уже почти сутки.

Тем временем с приходом весны от зимней спячки постепенно пробуждаются бесхозные змеи. Чтобы случайно не нарваться на них, дачникам посоветовали проверить территории в постройках и на самом участке. Кроме того, жителям столицы посоветовали своевременно убирать мусор и траву, надев при этом закрытую обувь.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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