Полиция начала проверку информации об отравлении собак догхантерами в Красногорске

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Правоохранители начали проверку после того, как в Сети появилась информация об отравлении собак догхантерами в городском округе Красногорск. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Подмосковью.

Речь идет об инциденте, случившемся в одном из жилых комплексов в Красногорске. По данным телеграм-каналов, за последнюю неделю там погибло три собаки, при этом одну удалось спасти. Все животные относятся к домашним декоративным породам. Жильцы рассказали журналистам, что догхантеры разливают яд по листве или траве, а также разбрасывают еду с отравой.

В ведомстве заявили, что пока заявлений по этому поводу не поступало. Однако правоохранители решили провести проверку по факту жестокого обращения с животными. Им предстоит провести мероприятия, которые позволят установить злоумышленников, совершивших данное деяние. Действиям догхантеров будет дана правовая оценка в соответствии с законом.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов предложил сажать в тюрьму на 5 лет догхантеров по статье о жестоком обращении с животными. Он указал, что проблема с такими людьми обычно носит сезонный характер и больше касается регионов, поскольку в Москве практически нет бездомных собак.

Между тем юрист и руководитель Научно-исследовательского центра "Право и спорт" Оливия Ливингстон рассказала, что делать, если на улице была обнаружена еда с отравой. По ее словам, в первую очередь необходимо сообщить о находке в полицию, предварительно сфотографировав место, где находилась отравленная еда, а после написать заявление, указав все подробности.

