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24 июля, 14:45

Общество

Сбежавший маисовый полоз вернулся к владельцу спустя три месяца

Сбежавший маисовый полоз вернулся к владельцу спустя три месяца

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Маисовый полоз, который в апреле сбежал из дома, спустя три месяца вернулся к владельцу. Специалисты департамента природопользования и охраны окружающей среды говорят, что за змеями владельцы возвращаются нечасто.

Три месяца назад змею на дереве обнаружил прохожий. Он сообщил о своей находке спасателям. Рептилию передали в центр реабилитации и заботились о ней. Хозяин в течение трех месяцев пытался найти питомца.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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