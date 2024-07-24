Сбежавший маисовый полоз вернулся к владельцу спустя три месяца

Маисовый полоз, который в апреле сбежал из дома, спустя три месяца вернулся к владельцу. Специалисты департамента природопользования и охраны окружающей среды говорят, что за змеями владельцы возвращаются нечасто.

Три месяца назад змею на дереве обнаружил прохожий. Он сообщил о своей находке спасателям. Рептилию передали в центр реабилитации и заботились о ней. Хозяин в течение трех месяцев пытался найти питомца.

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