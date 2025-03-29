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Новости

Новости

29 марта, 08:45

Безопасность

В столичном регионе уже зафиксированы первые случаи возгорания сухой травы

В столичном регионе уже зафиксированы первые случаи возгорания сухой травы

Мошенники под видом аварийных комиссаров обманывают водителей после ДТП

МВД предупредило о новых методах кибермошенников с использованием гаджетов

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Москвичей предупредили о новом виде мошенничества

В правительстве поддержали ужесточение ответственности за мошенничество при помощи ИИ

В Московском регионе клещи проснулись раньше обычного

Из-за аномально теплой зимы пожароопасный сезон в Москве начался раньше обычного – с 20 марта. Несмотря на предупреждения, в столичном регионе уже зафиксированы случаи возгорания сухой травы.

В Зеленоградском лесу обнаружили незаконную постройку – деревянную хижину с печью. Лесная охрана передала информацию в полицию – сооружение планируют снести, а его владельцу грозит штраф от 20 до 50 тысяч рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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