Михаил Мишустин поддержал ужесточение ответственности за мошенничество при помощи ИИ

Председатель правительства России Михаил Мишустин поддержал ужесточение ответственности за мошенничество с использованием искусственного интеллекта. Дипфейки будут отягчающим обстоятельством при рассмотрении таких дел, отметил премьер-министр.

Он выступил с ежегодным отчетом правительства перед депутатами Госдумы и заявил, что специально для борьбы с мошенниками в России появится тематическая платформа.

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