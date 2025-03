Мировые СМИ оценили итоги переговоров Путина и Трампа

Международные издания активно обсуждают итоги телефонного разговора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Большинство СМИ отмечают, что российский лидер настоял на выгодных для Москвы условиях, а американский не смог убедить его согласиться на полное прекращение огня на 30 дней.

The New York Times пишет, что итоги переговоров не оправдали ожиданий Трампа – Путин согласился лишь на ограниченное перемирие, а не на полное, которое поддержала Украина. The Economist подчеркивает, что обсуждение условий прекращения огня идет без участия Киева и Евросоюза.

