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19 марта, 07:15

Политика

Мировые СМИ оценили итоги переговоров Путина и Трампа

Мировые СМИ оценили итоги переговоров Путина и Трампа

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Международные издания активно обсуждают итоги телефонного разговора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Большинство СМИ отмечают, что российский лидер настоял на выгодных для Москвы условиях, а американский не смог убедить его согласиться на полное прекращение огня на 30 дней.

The New York Times пишет, что итоги переговоров не оправдали ожиданий Трампа – Путин согласился лишь на ограниченное перемирие, а не на полное, которое поддержала Украина. The Economist подчеркивает, что обсуждение условий прекращения огня идет без участия Киева и Евросоюза.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Мирные переговоры по Украине
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