Власти Крыма посмертно наградят корреспондента Федорчака орденом "За верность долгу"

Фото: vk.com/Александр Федорчак

Власти Крыма посмертно наградят военного корреспондента "Известий" Александра Федорчака государственной наградой республики – орденом "За верность долгу". Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава региона Сергей Аксенов.

"Подписал указ о награждении <…> за безупречное исполнение служебных обязанностей, самоотверженность, проявленную при исполнении служебного долга, мужество и героизм, проявленные в экстремальных ситуациях, связанных с риском для жизни", – говорится в сообщении.

Федорчак погиб 24 марта в зоне СВО из-за удара Вооруженных сил Украины (ВСУ). Накануне гибели он работал на купянском направлении в Харьковской области. В память о погибшем военкоре в Симферополе появился стихийный мемориал.

Вместе с Федорчаком находились оператор "Звезды" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели – они также скончались. Кроме того, в результате атаки тяжелое ранение получил корреспондент телеканала "Звезда" Никита Гольдин.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство", "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов", "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества". В ООН также выступили против убийства и ранений представителей СМИ.