Путин назвал российскую культуру нитью, связывающей поколения

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Русская культура служит неразрывной нитью, что связывает разные поколения просветителей и творцов в стране. Об этом сказал Владимир Путин на церемонии награждения премиями деятелей культуры в Кремле.

Президент подчеркнул, что в стране чествуют в рамках одной торжественной церемонии опытных и молодых мастеров культуры, которые уже многие годы работают и посвящают свои произведения детям и юношеству, а также те, которые заслужили признание с первых шагов в искусстве.

Вместе с тем Путин поздравил представителей российской культуры с профессиональным праздником, который в РФ ежегодно отмечается 25 марта.

"Я сердечно поздравляю с Днем работника культуры вас и всех ваших коллег – литераторов и музыкантов, художников и артистов, зодчих, сотрудников театров, музеев и библиотек", – сказал российский лидер, добавив, что праздник был учрежден специально в знак глубокого уважения ко всем, кто трудится в этой сфере.

После речи глава государства наградил лауреатов премий для молодых деятелей культуры и премий в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества за 2024 год.

Наградами в рамках первой премии были отмечены директор Центра классической и традиционной архитектуры МАРХИ Алексей Капустин, главный дирижер камерной капеллы "Академия Русской Музыки" Иван Никифорчин и прима-балерина Мариинского театра Рената Шакирова.

Лауреатами за произведения для детей и юношества, в свою очередь, стали иллюстратор Ольга Ионайтис, писатель Леонид Рожников и коллектив Ансамбля песни и пляски имени Локтева.

Премии президента для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества начали вручать в 2011 и 2013 годах соответственно. Приз каждой составляет 5 миллионов рублей.

Кроме того, Сергей Собянин вручил награды столичным деятелям искусства за большой вклад в развитие культуры и многолетнюю плодотворную деятельность на благо Москвы и москвичей.

Мэр добавил, что власти мегаполиса реализируют программу поддержки развития культуры города. В частности, специалисты восстанавливают и ремонтируют здания театров, старых кинотеатров, библиотеки, дворцы культуры. Помимо этого, столичные власти поддерживают музыкальное образование детей.