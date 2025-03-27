Совфед одобрил закон о защите граждан от кибермошенничества

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Совет Федерации одобрил закон о защите граждан от телефонного мошенничества и мошенничества в цифровой среде. Согласно инициативе, в России появится база голосов злоумышленников на основе государственной информационной системы "Антифрод".

Также будут введены обязательная маркировка звонков на экранах мобильных устройств и запрет на взаимодействие государственных органов и банков с гражданами через иностранные мессенджеры. Граждане получат возможность отказаться от получения рекламных звонков и сообщений.

Помимо этого, пользователи смогут запретить оформление сим-карты без личного присутствия. Также запрещается передавать сим-карты третьим лицам, за исключением случаев передачи сим-карт близким родственникам.

В процессе работы над законопроектом ко второму чтению профильный комитет Госдумы по информационной политике одобрил 21 поправку. В частности, было решено, что банки должны будут применять меры по предотвращению мошенничества не только к онлайн-платежам, но и к операциям в банкоматах.

Также для граждан будет предусмотрена возможность назначить доверенных лиц, к которым банк сможет обращаться за подтверждением операций. Кроме того, финансовые организации должны будут запрашивать и сохранять в течение пяти лет копию доверенности на осуществление операций с денежными средствами.

Вместе с тем законом устанавливается лимит на снятие наличных в размере 100 тысяч рублей в месяц со счетов, которые ранее были скомпрометированы в мошеннических схемах и были внесены в черный список Центрального банка России.

Ранее Владимир Путин потребовал увеличить ответственность банков за нарушение прав потребителей, чьи деньги были похищены в результате мошенничества, в том числе с использованием методов социальной инженерии.

При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина согласилась, что необходимо вводить ответственность для сотрудников банков, которые допустили мошеннические операции. Центробанк предложил вводить меры в отношении топ-менеджеров финансовых организаций, которые отвечают за "антифрод-процедуры".