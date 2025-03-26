Минцифры обсудит ответственность УК за невыполнение норм доступа провайдеров в дома

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Минцифры РФ обсуждает возможность введения ответственности для управляющих компаний, не выполняющих нормы доступа интернет-провайдеров в жилые дома, после хакерской атаки на Lovit. Об этом заявил глава ведомства Максут Шадаев, передает ТАСС.

Инфраструктура провайдера Lovit подверглась массированной DDoS-атаке 21 марта. Тогда же в телеграм-канале сообщили, что из-за сбоев у единственного провайдера жители ЖК от застройщика "ПИК" в Москве остались без интернета.

"Мы сейчас собираем всю правоприменительную практику, где у нас нормы закона о недискриминационном доступе интернет-провайдеров в жилые дома в полной мере не заработали. В дальнейшем, может быть, будем вводить какие-то нормы ответственности для управляющих компаний, которые не выполняют нормы закона", – сказал Шадаев.

Министр уточнил, что ведомство проверит работу провайдера в рамках уточняющих процедур.

Ранее Роскомнадзор установил, что Lovit атаковали хакеры из США, Германии, Швеции и других стран. Надзорное ведомство добавило, что кибератака была направлена на критическую инфраструктуру и ресурсы провайдера, включая мобильное приложение и сайт. РКН объяснил, что провайдер оказался не готов к массированной DDoS-атаке.