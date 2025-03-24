РКН: инфраструктуру провайдера Lovit атаковали из США, Германии и Швеции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Инфраструктуру провайдера Lovit атаковали из Соединенных Штатов, Германии, Швеции и других стран. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Роскомнадзор (РКН).

"Инфраструктура провайдера Lovit подверглась массированной DDoS-атаке преимущественно из-за границы. География атакующих серверов и ботнетов: США, Германия, Швеция, Финляндия, Нидерланды, Франция, Хорватия, Великобритания, Россия", – говорится в заявлении.

Как уточнили в ведомстве, кибератака направлена на критическую инфраструктуру и ресурсы провайдера, в том числе на мобильное приложение и сайт.

В ведомстве напомнили, что мощность атаки на пике составила до 219,06 гигабайт в секунду, скорость – до 22,39 миллиона пакетов в секунду. По состоянию на 13:44 24 марта мощность атаки снизилась до 36,59 гигабит в секунду, а скорость – до 4,01 миллиона пакетов в секунду.

В РКН пояснили, что инфраструктура провайдера оказалась не готова к такой массированной DDoS-атаке. Проблемы с работой ресурсов компании до конца не решены.

Специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП), подведомственного Роскомнадзору, продолжают помогать провайдеру отражать кибератаку с помощью Национальной системы противодействия DDoS-атакам.

Сбой в работе Lovit был зафиксирован 21 марта. В девелоперской группе "ПИК" уточнили, что из-за атаки были затронуты ключевые элементы инфраструктуры ЖК застройщика, что привело к перебоям в работе сервисов.

Позже появилась информация, что провайдер восстановил доступ к интернету. При этом пользователей предупредили о возможных проблемах со скоростью передачи данных и недоступностью некоторых ресурсов.