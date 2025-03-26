РКН зафиксировал хакерскую атаку на инфраструктуру "Лукойла"

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Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования зафиксировал хакерскую атаку на инфраструктуру международной энергетической компании "Лукойл". Об этом сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе Роскомнадзора (РКН).

Атака фиксировалась 26 марта с 07:00 по московскому времени. При этом в результате произошедшего критическая инфраструктура "Лукойла" не была затронута. Сейчас специалисты пытаются устранить последствия атаки.

О сбое в системе "Лукойла" стало известно утром 26 марта. Пользователи не могли оплатить заправку по карте, а сотрудники – войти в рабочие учетные записи. У некоторых клиентов также произошли неполадки с мобильным приложением.

Больше всего жалоб о сбоях поступало из Свердловской области (10%), Ханты-Мансийского автономного округа (8%) и из Нижегородской, Волгоградской и Тверской областей (6%).

