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Сбой произошел в системе "Лукойла". Пользователи не могут оплатить заправку по карте, а сотрудники – войти в рабочие учетные записи, следует из данных сайта Downdetector.

Помимо этого, у некоторых клиентов возникли проблемы с мобильным приложением. Больше всего сообщений поступает из Свердловской области – там с проблемами столкнулись 10% пользователей. В свою очередь, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре неполадки коснулись 8% жителей.

Еще по 6% жалоб направлены из Нижегородской, Волгоградской и Тверской областей.

Предварительной версией стала хакерская атака на сервисы компании, передает телеграм-канал Readovka.

Вместе с тем сбои фиксируются и в работе Системы быстрых платежей (СБП) в России. Количество жалоб превысило три тысячи. Больше всего их поступило от проживающих в Тверской области.

По данным Downdetector, 91% пользователей сообщают о проблемах с работой сервиса. Еще 5% сталконулись с проблемами на сайте, а 2% – с проблемами в мобильном приложении. При этом менее чем у 1% россиян наблюдаются сбои в личном кабинете и общие проблемы.

