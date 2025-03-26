РКН: неполадки в работе СБП связаны со сбоем в инфраструктуре НСПК

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Неполадки в работе Системы быстрых платежей (СБП) были связаны со сбоем в инфраструктуре Национальной системы платежных карт (НСПК), сообщает ТАСС со ссылкой на Центр мониторинга и управления связи общего пользования Роскомнадзора.

Как отметили в ведомстве, с 11:30 по московскому времени сервис начал восстанавливать работу.

Специалисты НСПК после зафиксированного сбоя начали работу над его устранением, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании. При этом другие сервисы и системы НСПК продолжают работать в штатном режиме.

Портал Downdetector за последний час зафиксировал более пяти тысяч жалоб от россиян на работу СБП. О сбое стало известно днем в четверг, 26 марта. Пользователи жаловались на неполадки в работе СБП, проблемы с сайтом и мобильным приложением.

Больше всего жалоб поступало от проживающих в Тверской области. Сообщения также оставляли из Санкт-Петербурга, Ленинградской, Нижегородской, Новосибирской и Свердловской областей.