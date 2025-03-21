Спасатели поймали змею в квартире в столичном Отрадном

Фото: телеграм-канал Baza

Спасатели поймали змею в квартире жилого дома, расположенного на улице Санникова в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

По данным ведомства, сообщение о пресмыкающемся поступило 21 марта. Спасатели приехали на место, поймали полоза и посадили в стеклянную банку.

"Пестрого нарушителя покоя спасатели забрали к себе в подразделение, где он будет дожидаться представителей департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы", – указано в публикации.

Ранее в квартире на улице Мусы Джалиля спасатели выловили ужа. А в доме на улице Лескова специалисты поймали змею, проникнувшую в шкаф с одеждой.

Всплеск числа обращений об обнаружении змей эксперт Сергей Бурмистров связал с тем, что владельцы не обеспечивают пресмыкающимся должный уход.