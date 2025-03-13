Всплеск обращений об обнаружении змей зафиксирован в Москве

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В Москве наблюдается всплеск количества обращений об обнаружении змей. Об этом сообщил начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров в беседе с ТАСС.

Специалист связал увеличившееся число заявок с тем, что владельцы не обеспечивают пресмыкающимся должный уход.

"Забота о животных, которые попали в сложную ситуацию, является одним из ключевых направлений работы столичного департамента природопользования", – отметил Бурмистров.

Он напомнил, что ранее в квартире на улице Мусы Джалиля на юге Москвы спасатели выловили ужа. Сейчас змея нашла нового владельца.

До этого в жилом доме на улице Лескова на северо-востоке Москвы специалисты поймали змею, которая проникла в шкаф с одеждой. Департамент установил, что животное оказалось ужом. Его выпустили на природную территорию.

"На улице уже достаточно тепло, чтобы можно было сделать это безопасно для рептилии. Животное будет греться на так называемых солнечных пятнах", – добавил Бурмистров.

Ранее начальник отдела мониторинга биоразнообразия природоохранного ведомства Азамат Кунафин рассказал, что змеи в столице станут активными при устойчивой среднесуточной температуре минимум в плюс 10 градусов. В целом в столице можно встретить три вида пресмыкающихся – ужа, гадюку обыкновенную и медянку.