Парковки в Москве будут бесплатными 23 февраля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 февраля, 14:30

Происшествия

В прокуратуре Москвы рассказали о восстановлении спасенного львенка

В прокуратуре Москвы рассказали о восстановлении спасенного львенка

Новости мира: амурский тигр нарисовал узоры на снегу в Китае

Панда Катюша радуется выпавшему снегу

Суд решил передать специалистам пуму, которая живет в квартире в Можайском районе Москвы

Детеныши пестрой нерпы родились в Китае

"Московский патруль": коты начали отбирать улов у рыбаков в Подмосковье

Новости регионов: погоня за мотороллером развернулась на улицах Пятигорска

В Москве набирает популярность услуга по аренде кота

Новости часа: началась проходка нового тоннеля Рублево-Архангельской линии метро

Панду Катюшу застали за обедом в Московском зоопарке

В прокуратуре Москвы сообщили, что спасенный в начале февраля львенок восстанавливается, хотя и медленно. Детеныш имеет отличный аппетит и все чаще проявляет игривое настроение.

Трехмесячную львицу пытались незаконно продать через интернет за 260 тысяч рублей. Сообщение привлекло внимание прокуратуры, и была инсценирована покупка. При осмотре выяснилось, что животное страдало от значительного отставания в росте и развитии, было истощено и имело раны на коже. По факту жестокого обращения с животным возбуждено уголовное дело.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
животныепроисшествиявидеоРоман Карлов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика