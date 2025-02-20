В прокуратуре Москвы рассказали о восстановлении спасенного львенка

В прокуратуре Москвы сообщили, что спасенный в начале февраля львенок восстанавливается, хотя и медленно. Детеныш имеет отличный аппетит и все чаще проявляет игривое настроение.

Трехмесячную львицу пытались незаконно продать через интернет за 260 тысяч рублей. Сообщение привлекло внимание прокуратуры, и была инсценирована покупка. При осмотре выяснилось, что животное страдало от значительного отставания в росте и развитии, было истощено и имело раны на коже. По факту жестокого обращения с животным возбуждено уголовное дело.

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