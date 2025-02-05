05 февраля, 15:40В мире
Гостья отеля в Нидерландах обнаружила тюленя в своем номере
Фото: omroepzeeland.nl
Гостья отеля Pier 7 в городе Флиссинген обнаружила в своем номере тюленя, передает Omroep Zeeland.
Женщина рассказала, что вышла на прогулку с собакой и оставила дверь открытой. После возвращения она увидела в номере тюленя и обратилась к работникам отеля, которые в свою очередь вызвали службу защиты животных.
"Сначала я подумал, что это шутка. Мне потребовалось некоторое время, чтобы понять все правильно", – признался местный работник Валентин Дамен.
По его словам, животное тихо лежало, как будто ему требовался небольшой отдых.
Прибывшие в отель специалисты вынесли тюленя из номера, теперь они собираются отпустить его на свободу. Эксперты объяснили, что серые тюлени часто выбирают необычные места для отдыха.
Ранее сотрудник МЧС России спас в Дагестане детеныша тюленя, который оказался в рыболовной сети и не смог из нее выбраться. Инцидент произошел в Каспийском море недалеко от Махачкалы. Детеныша тюленя увидел спасатель, специалист разрезал сеть, в которой запутался тюлень, и выпустил его обратно в море.
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