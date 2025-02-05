Гостья отеля в Нидерландах обнаружила тюленя в своем номере

Фото: omroepzeeland.nl

Гостья отеля Pier 7 в городе Флиссинген обнаружила в своем номере тюленя, передает Omroep Zeeland.

Женщина рассказала, что вышла на прогулку с собакой и оставила дверь открытой. После возвращения она увидела в номере тюленя и обратилась к работникам отеля, которые в свою очередь вызвали службу защиты животных.

"Сначала я подумал, что это шутка. Мне потребовалось некоторое время, чтобы понять все правильно", – признался местный работник Валентин Дамен.

По его словам, животное тихо лежало, как будто ему требовался небольшой отдых.

Прибывшие в отель специалисты вынесли тюленя из номера, теперь они собираются отпустить его на свободу. Эксперты объяснили, что серые тюлени часто выбирают необычные места для отдыха.

Ранее сотрудник МЧС России спас в Дагестане детеныша тюленя, который оказался в рыболовной сети и не смог из нее выбраться. Инцидент произошел в Каспийском море недалеко от Махачкалы. Детеныша тюленя увидел спасатель, специалист разрезал сеть, в которой запутался тюлень, и выпустил его обратно в море.

