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04 марта, 17:57

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Сотрудник МЧС в Дагестане спас детеныша тюленя

Видео: телеграм-канал "МЧС России"

Сотрудник МЧС России спас в Дагестане детеныша тюленя, который оказался в рыболовной сети и не смог из нее выбраться. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным министерства, инцидент произошел в Каспийском море недалеко от Махачкалы. Детеныша тюленя увидел спасатель Дагестанского поисково-спасательного отряда МЧС России и отправился на помощь. Специалист разрезал сеть, в которой запутался тюлень, и выпустил его обратно в море.

"Малыш вновь оказался на воле благодаря спасателю Эльдару Зайпуллаеву. МЧС России – министерство добра!" – заключили в ведомстве.

Ранее в Севастополе на берег Черного моря выбросило стаю дельфинов. Спустя время глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что в море выпустили четырех животных. В связи с этим инцидентом было возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными. В рамках проверки выяснилось, что дельфинов выбросил местный индивидуальный предприниматель, который является директором одного из дельфинариев.

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