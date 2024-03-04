04 марта, 17:57Регионы
Сотрудник МЧС в Дагестане спас детеныша тюленя
По данным министерства, инцидент произошел в Каспийском море недалеко от Махачкалы. Детеныша тюленя увидел спасатель Дагестанского поисково-спасательного отряда МЧС России и отправился на помощь. Специалист разрезал сеть, в которой запутался тюлень, и выпустил его обратно в море.
"Малыш вновь оказался на воле благодаря спасателю Эльдару Зайпуллаеву. МЧС России – министерство добра!" – заключили в ведомстве.
Ранее в Севастополе на берег Черного моря выбросило стаю дельфинов. Спустя время глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что в море выпустили четырех животных. В связи с этим инцидентом было возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными. В рамках проверки выяснилось, что дельфинов выбросил местный индивидуальный предприниматель, который является директором одного из дельфинариев.
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