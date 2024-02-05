В Подольске спасли болонку, которая полтора года выживала в лесу

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Мальтийскую болонку по кличке Сахарок обнаружили в подмосковном Подольске, собака полтора года выживала в лесу. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на зоозащитника Игоря Айрапетяна.

По его словам, собака пропала в августе 2022 года, ее нашел домашний алабай в яме возле ворот одного СНТ. В настоящий момент животное нуждается в ветеринарной помощи, уточнил Айрапетян.

Сахарок был весь в колтунах, его когти вросли в кожу, а глаз не было видно.

"Когти по восемь сантиметров, глаз нет. Мы три часа его брили и отмывали, сейчас он уже нормально выглядит", – сказал Айрапетян.

Состояние болонки он оценил как средней тяжести, "со всеми перспективами на позитивный исход". У Сахарка выявили дистрофию и проблемы с желудком. Айрапетян назвал чудом тот факт, что собака выжила спустя полтора года на улице.

Зоозащитник уточнил, что позже болонке найдут новых хозяев, сейчас Сахарок уже начал без агрессии общаться с людьми.

Ранее стало известно, что у йоркширского терьера, который смог выжить в спрессованном мусоре в Санкт-Петербурге, появилась новая хозяйка Наталия. Собаку нашли на мусорообрабатывающем предприятии в Обухове. Спустя некоторое время животное направили на лечение к ветеринарам.

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