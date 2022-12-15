Сотрудники аэропорта Домодедово нашли сбежавшего кота Смоки

Фото: телеграм-канал ''Агентство "Москва"

Сотрудники аэропорта Домодедово нашли кота Смоки, который сбежал из переноски при выходе женщины из самолета. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Ранее хозяйке кота не разрешили самостоятельно найти животное, поэтому к поиску кота подключились сотрудники аэропорта и волонтеры. На территории аэродрома велся ежедневный мониторинг для поимки сбежавшего кота породы русская голубая.

"Ветеринарная служба аэропорта проверила чип и идентифицировала потерянного питомца", – сказали в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что хозяйка уже забрала кота домой.

Ранее сообщалось, что сотрудники Московского метрополитена нашли на одной из станций черного кота в сумке. В сообщении отметили, если в ближайшее время не удастся найти его хозяина, животное передадут в столичный приют.

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