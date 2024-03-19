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19 марта, 09:45

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Детеныша тюленя спасли из ледяной ловушки в Приморье

Детеныша тюленя спасли из ледяной ловушки в Приморье

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Детеныша тюленя спасли из ледяной ловушки на острове Русском в Приморском крае. Он не мог выбраться самостоятельно из льда, уплыть через море ему мешала корка льда. На помощь животному пришли специалисты. Тюленя закутали в плед и отвезли в реабилитационный центр. Сейчас зоологи решают, где выпустить его на волю. По их мнению, самым подходящим местом будет район Находки.

Тем временем в Татарстане огромный пласт снега упал на мать с пятимесячным ребенком. ЧП произошло на крыльце поликлиники, которая расположена на первом этаже многоэтажки. Девушка получила синяки и ушибы, а младенец – тяжелую травму головы. Его госпитализировали. По факту происшествия уже возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям: причинение тяжкого вреда здоровью и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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