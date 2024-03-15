250 подъемников для маломобильных граждан установят в этом году в домах Москвы

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

В этом году в жилых домах столицы установят 250 подъемников для маломобильных горожан, сообщается в телеграм-канале Городского хозяйства Москвы.

По словам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, оборудование подъездов специальными подъемными платформами – это важная часть программы по созданию в городе безбарьерной среды.

"Для маломобильных граждан, особенно одиноких, возможность самостоятельно выходить из дома имеет огромное значение: это работа за пределами квартиры, прогулки на свежем воздухе", – отметил Бирюков.

Больше всего платформ появится в ЮАО – 53, ЮЗАО – 43, СВАО – 36 и ЮВАО – 28. Если технические условия позволяют и в подъезде есть большой холл, то там устанавливают вертикальные подъемные платформы. Это своего рода мини-лифты, которые преодолевают расстояние до четырех метров.

Если такой возможности нет, оборудуется подъемник наклонного типа. Речь идет о компактной конструкции, которая монтируется на стойках вдоль стены параллельно лестничному маршу. В сложенном виде она не мешает проходу.

Сейчас все новостройки приспособлены для маломобильных горожан, а в домах старой постройки подъемные платформы устанавливают по заявкам. Для этого нужно обратиться в органы соцзащиты по месту жительства, причем заявитель должен иметь постоянную регистрацию в Москве и врачебную рекомендацию об использовании кресла-коляски.

Техническую возможность установки платформы определяют межведомственные комиссии, которые созданы в каждом административном округе. При установке платформ проводятся и другие работы по созданию безбарьерной среды. В частности, оборудуются пандусы и поручни на входе в подъезд, двери с доводчиками, открывающиеся дистанционно, а также системы визуального и диспетчерского контроля.

В прошлом году в подъездах жилых домов столицы установили около 180 подъемных платформ для маломобильных граждан. Работы проходили во всех округах. Всего с 2011 по 2023 год в столичных подъездах установили почти две тысячи подъемных платформ для маломобильных граждан.

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