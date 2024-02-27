"Аэрофлот" доставил раненого амурского тигра из Владивостока в Москву

Фото: телеграм-канал "АЭРОФЛОТ"

Раненый амурский тигр был доставлен из Владивостока в Москву рейсом "Аэрофлота". Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

По данным авиакомпании, перелет состоялся на регулярном рейсе SU1703. После приземления контейнер с животным направился на автомобиле в хоспис для диких кошек в Ленобласти, указала пресс-служба.

Перевозчик уточнил, что тигра, который нападал на домашних собак, отловили в декабре прошлого года в Черниговском районе Приморья. Врачи осмотрели животное и выяснили, что зверь пережил огнестрельное ранение. Состояние хищника было тяжелое, он смог восстановиться, однако у него не было шансов вернуться в дикую природу. В связи с этим специалисты приняли решения направить жить его под присмотром врачей в "Дом тигра" в Ленобласти.

В начале февраля власти Приморья заявили об отлове в поселке Ясеневом Пожарского округа конфликтного тигра, который нападал на собак. По заключению экспертов, животное не раз замечали рядом с населенными пунктами. Тигр охотился на собак, уточнили в сообщении. По данным властей, тигра намеревались поместить и обследовать в реабилитационном центре в Алексеевке.

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