Более 40 тыс человек посетили панду Катюшу в выходные

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Свыше 40 тысяч человек увидели панду Катюшу за первые пять дней с момента открытия экспозиционного вольера в Московском зоопарке. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Она напомнила, что вольер открыли для всех желающих 8 марта. Изначально Катюша и ее мама Диндин проводили время в неэкспозиционном помещении.

Зоосад перешел на новый режим работы с наступлением весны. Теперь он открыт с 09:00 до 18:00 (кассы работают с 09:00 до 17:00). Увидеть панд можно большую часть этого времени, однако если распорядок дня самца Жуи уже устоялся, то график активности Катюши пока предсказать нельзя. Жуи кормят в 09:00, 14:00 и около 16:30–17:00.

В зоопарке также готовятся к теплому сезону. В частности, в помещениях оранжереи выращивают декоративные растения и цветы. Когда установится плюсовая температура, в наружные вольеры начнут выходить азиатские слоны. С мая на свежем воздухе можно будет увидеть тапир, капибар, горилл и других теплолюбивых животных.

Ранее директор Московского зоопарка Светлана Акулова попросила не расстраиваться посетителей, которые пришли посмотреть на Катюшу, отстояли в очереди, но увидели только спящую панду.

В конце февраля Катюше исполнилось полгода. В подарок она получила морковку.

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