Директор зоопарка призвала не расстраиваться посетителей, которые не увидели Катюшу

Фото: телеграм-канал "Светлана Акулова"

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова попросила не расстраиваться посетителей, которые пришли посмотреть на панду Катюшу, отстояли в очереди, но увидели только спящую малышку. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

Чтобы посмотреть на панду Катюшу, москвичи и гости столицы пришли целыми семьями. Однако некоторыым посетителям не удалось понаблюдать за малышкой, так как она спала.

"Мы не ограничиваем, не заставляем быть активными. Мы просто их любим любыми. Просим не расстраиваться, не обижаться на нас, если вы отстояли в очереди, а малышка спит. Она же еще совсем маленькая", – написала Акулова.

Директор зоопарка также сообщила, что для всех, кто стоит в очереди в павильон "Фауна Китая", раздают бесплатный горячий чай. Все желающие могут согреться в ожидании встречи с пандой Катюшей.

Ранее сообщалось, что панда Катюша впервые вышла к посетителям Московского зоопарка. Очередь из желающих посмотреть на Катюшу выстроилась еще до открытия зоопарка.