В Москве началась самая холодная неделя с начала года

В ночь на 17 февраля температура в Москве опустилась ниже минус 10 градусов, а по ощущениям из-за ветра и влажности доходила до минус 20. Морозная погода сохранится в городе всю неделю, средняя температура составит около минус 10 градусов.

Похолодание отразилось и на спросе – после теплого января продажи зимних товаров начали расти. По прогнозам синоптиков, морозы сохранятся минимум до 23 февраля, днем ожидается до минус 6 градусов, ночью – до минус 10.

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