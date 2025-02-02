82-ю годовщину победы в Сталинградской битве отметили в Волгограде

В Волгограде отметили 82-ю годовщину разгрома фашистских войск в Сталинградской битве. В честь этого город на один день официально стал Сталинградом. Памятные акции прошли на Мамаевом кургане и в других районах Волгограда.

В результате действия циклона на Сахалине в некоторых районах выпало три месячных нормы. На улицах двухметровые сугробы, а в соцсетях публикуют кадры настоящих лавин в домах. Так, пишут, что в селе Сокол снег продавил окно на первом этаже и завалил две комнаты.

В Карелии из рыбного хозяйства сбежала форель. 44 тонны рыбы, которую выращивали в заливе, уплыли. Ущерб оценивается в 30 млн рублей. Сотни человек охотятся за ценным уловом в Карелии, а также дальше по течению

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.