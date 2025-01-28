В Брянске задержан подросток, укравший 10 тыс долларов у матери

Фото: vk.com/СУ СК России по Брянской области

В Брянске задержали подростка, который украл у матери 10 тысяч долларов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД РФ по региону.

Жительница Советского района рассказала правоохранителям, что хранила деньги в тайнике. Накопленные средства находились в старом чайнике, который она не проверяла около двух недель.

Правоохранители выяснили, что к краже причастен 16-летний сын женщины, который ранее был судим за кражу. Подозреваемый дал признательные показания и объяснил, что хотел на эти деньги "пожить в свое удовольствие".

Как отмечает ведомство, около 10 дней он покупал на накопления матери одежду, технику, оплачивал проживание в гостинице с дополнительными услугами и поездки на такси. Кроме того, подросток заплатил 60 тысяч рублей в качестве депозита за банкет.

Правоохранители задержали юношу, когда от похищенной суммы осталось 100 долларов. Также у него изъяли телефон, который стоил 150 тысяч рублей и был куплен на деньги из тайника.

Между тем столичная полиция задержала таксиста, укравшего у пассажира из Барвихи вещи и деньги на сумму почти в 2 миллиона рублей.

Водитель присвоил себе сумку с личными вещами и деньгами, которую пассажир оставил на заднем сиденье автомобиля. По факту кражи возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ, часть украденного получилось вернуть пострадавшему.