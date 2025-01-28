Полиция задержала таксиста, обокравшего пассажира из Барвихи на 2 млн рублей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Полиция задержала таксиста, укравшего у пассажира из поселка Барвиха вещи и деньги на сумму почти в 2 миллиона рублей, сообщается на сайте управления МВД РФ по Подмосковью со ссылкой на начальника управления информации и общественных связей ведомства Татьяну Петрову.

В дежурную часть Барвихинского отдела заявление подал 36-летний мужчина. В ходе расследования правоохранители задержали 40-летнего подозреваемого, который является жителем Саратовской области.

По словам Петровой, водитель присвоил себе сумку с личными вещами и деньгами, которую пассажир оставил на заднем сиденье автомобиля. По факту кражи возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ, часть украденного получилось вернуть пострадавшему.

В отношении подозреваемого избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Ранее полиция задержала женщину, которая подозревается в краже 327 тысяч рублей у 86-летней жительницы Москвы под видом снятия порчи.

Злоумышленница предложила снять порчу, потребовав от пожилой женщины собрать все наличные и положить их в полотенце. После проведенного ритуала "гадалка" попросила пенсионерку спрятать полотенце с деньгами в шкаф, а затем скрылась. Спустя время пострадавшая достала сверток и обнаружила пропажу денег.