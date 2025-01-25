Суд в Москве заключил под стражу пятерых фигурантов дела о мошенничестве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Пятеро фигурантов дела о мошенничестве, жертвой которого стала 18-летняя девушка, заключены под стражу по решению суда, сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

Инстанция вынесла соответствующее решение, приняв во внимание позицию Хамовнической межрайонной прокуратуры. Фигурантам предъявили обвинение в мошенничестве, организованном группой лиц, в особо крупном размере.

Сами обвиняемые рассказали, что 18-летняя жительница столицы, поддавшись их убеждениям, вынесла из дома имущество. Преступники утверждали, что это необходимо для декларирования. После этого девушка передала его криминальным курьерам.

Установление всех обязательств случившегося, а также поиск других соучастников преступления находится под контролем прокуратуры Центрального административного округа.

Ранее столичные полицейские задержали троих подозреваемых, которые подменили оригинальную технику при заказе на маркетплейсе. Задержанные заказали на одном из маркетплейсов дорогие смартфоны и стайлер. Получая заказы в разных пунктах выдачи, они забирали их, вскрывали коробки и меняли товары на муляжи. Затем злоумышленники оформляли возврат и сбывали похищенное через интернет.