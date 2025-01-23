В Москве задержаны трое подозреваемых в подмене товаров на маркетплейсе

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Столичные полицейские задержали троих подозреваемых, которые подменили оригинальную технику на муляжи при заказе на маркетплейсе. Об этом сообщается на сайте главка МВД России по Москве со ссылкой на начальника УИиОС ведомства Владимира Весенина.

По данным правоохранителей, в полицию обратился представитель одного из маркетплейсов и рассказал, что в сортировочный центр на улице Свободы на возврат поступило 25 единиц электронной техники. Во время внутренней проверки в компании выявили подмену товаров с ущербом на сумму более 1,6 миллиона рублей.

Установлено, что задержанные заказали на одном из маркетплейсов дорогие смартфоны и стайлер. Получая заказы в разных пунктах выдачи, они забирали их, вскрывали коробки и меняли товары на муляжи. Затем злоумышленники оформляли возврат и сбывали похищенное через интернет.

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