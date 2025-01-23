23 января, 11:30Происшествия
Новости регионов: в Подмосковье задержали пособника мошенников
В Подмосковье полиция задержала курьера, который помог мошенникам украсть 4 миллиона рублей у пенсионерки. Злоумышленники представились по телефону полицейскими и убедили женщину передать деньги "специальному человеку". Личность курьера удалось установить благодаря камерам наблюдения. Подозреваемый признался, что нашел эту работу в мессенджере и получал процент от переданных ему средств.
В Новокузнецке сосулька упала на автомобиль и пробила лобовое стекло. Водитель не пострадал, повреждения получила машина.
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