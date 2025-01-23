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23 января, 11:30

Происшествия

Новости регионов: в Подмосковье задержали пособника мошенников

Новости регионов: в Подмосковье задержали пособника мошенников

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Городские службы устранили утечку воды в Гольянове

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В Подмосковье полиция задержала курьера, который помог мошенникам украсть 4 миллиона рублей у пенсионерки. Злоумышленники представились по телефону полицейскими и убедили женщину передать деньги "специальному человеку". Личность курьера удалось установить благодаря камерам наблюдения. Подозреваемый признался, что нашел эту работу в мессенджере и получал процент от переданных ему средств.

В Новокузнецке сосулька упала на автомобиль и пробила лобовое стекло. Водитель не пострадал, повреждения получила машина.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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