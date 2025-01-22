Новости мира: число жертв пожара на курорте в Турции выросло до 79

Число жертв пожара на горнолыжном курорте "Карталкая" в провинции Болу в Турции выросло до 79. На фоне произошедшего 22 января было объявлено в Турции днем траура. В ходе расследования задержаны 11 подозреваемых.

Несколько человек, включая двухлетнего ребенка, погибли в результате нападения с ножом в парке на юге Германии. Еще двое тяжелораненых находятся в больнице.

Глава правительства Словакии Роберт Фицо созвал экстренное заседание Совбеза в связи с угрозой насильственного свержения власти. Премьер-министр сообщил о наличии конкретных данных, указывающих на то, что в стране функционирует структура, цель которой – дестабилизировать ситуацию.

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