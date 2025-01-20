Следователи начали обыски в нескольких районах Петербурга из-за падения наледи с крыш

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Санкт-Петербургу"

СК совместно с полицией инициировали обыски в нескольких администрациях и офисах управляющих компаний Санкт-Петербурга в рамках расследования уголовного дела о травмировании жителей из-за падения наледи с крыш зданий. Об этом сообщает пресс-служба городского главка СК России.

Под следственные мероприятия попали администрации Адмиралтейского, Приморского, Выборгского, Центрального и Василеостровского районов.

Правоохранители выяснили, что в период с 8 по 14 января на территории города телесные повреждения получили 7 граждан, в том числе 4 несовершеннолетних, в связи с чем было заведено дело по статье об "Оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Все пострадавшие получили травмы головы различной степени тяжести и были доставлены в городские больницы.

Ранее прокуратура Приморского района Петербурга начала проверку после падения льда с крыши на мужчину. Инцидент случился на Заусадебной улице. На опубликованном прокуратурой видео видно, как мужчина заходит в здание, но затем на него падают глыбы льда. После этого пострадавший падает на землю и пытается встать.

До этого аналогичные мероприятия состоялись в Екатеринбурге, где глыба льда рухнула с крыши жилого дома на голову трехлетнего мальчика. Это произошло во время прогулки. После удара мальчик потерял сознание. Его доставили на скорой в больницу для оказания медпомощи.