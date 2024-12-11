Юрист Палюлин: владелец машины может компенсировать ущерб при повреждении сосулькой

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Владелец автомобиля имеет право на компенсацию ущерба, если транспортное средство получило повреждение от падения сосульки или дерева. Однако, чтобы определить ответственного, нужно установить, где произошел инцидент и кто отвечает за территорию, рассказал юрист Антон Палюлин, сообщает Pravda.Ru.

Согласно статье 1064 Гражданского кодекса РФ, убытки, возникшие в результате действия или бездействия, должны быть компенсированы виновной стороной. Если на машину упало дерево, необходимо выяснить, на чьей территории оно находилось. Если оно находилось на придомовой территории, ответственность может нести управляющая компания, которая следит за состоянием зеленых насаждений, отметил юрист.

В случае падения на транспорт сосулек или снега нужно выявить ответственного за состояние крыши, то есть собственника здания. Если инцидент произошел возле многоквартирного дома, ответственность может быть возложена на управляющую компанию или товарищество собственников жилья, которые обязаны регулярно очищать крыши от снега и наледи.

Кроме того, важно документально оформить происшествие, обратил внимание Палюлин. Для этого следует зафиксировать на фото повреждения автомобиля и место происшествия, а также получить показания свидетелей. Эти материалы будут полезны при обращении в страховую компанию или суд.

Если у владельца автомобиля есть полис КАСКО, он может обратиться в страховую компанию за компенсацией ущерба. Но перед этим необходимо внимательно изучить условия договора, так как не все страховые случаи покрываются полисом, подытожил специалист.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр рассказал, что поездка на автомобиле со снегом на крыше может привести к ДТП. По словам эксперта, снежную "шапку" нужно обязательно убирать. В противном случае она может превратиться в лед, при очистке которого останутся царапины.

Помимо этого, снег в пути создает помехи как другим автолюбителям, так и тому, кто не стал его стряхивать с крыши.