Мужчина скончался после падения наледи с крыши многоквартирного дома в Щелкове

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Подмосковная прокуратура организовала проверку после гибели 63-летнего мужчины при падении наледи с крыши многоквартирного дома в Щелкове. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"В ходе проверки Щелковская городская прокуратура установит причины и условия произошедшего, а также даст оценку соблюдению требований законодательства ответственными должностными лицами, качеству и своевременности уборки крыши дома от снега и наледи", – говорится в сообщении.

Региональный главк Следственного комитета (СК) РФ после произошедшего возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекших смерть человека, сообщается в телеграм-канале ведомства. По информации СК, погибшим оказался рабочий.

К настоящему времени место происшествия уже осмотрели. Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу. Обстоятельства дела продолжают выяснять.

До этого один человек погиб после падения наледи с крыши в Люберцах. Наледь упала с крыши военкомата, расположенного на Октябрьском проспекте. Тогда пострадали четыре человека.

