Прокуратура начала проверку после падения льда с крыши на мужчину в Петербурге

Фото: телеграм-канал "Прокуратура г. Санкт-Петербурга"

Прокуратура Приморского района Санкт-Петербурга начала проверку после падения льда с крыши на мужчину. Об этом сообщается в пресс-службе надзорного ведомства города.

Инцидент случился на Заусадебной улице. На опубликованном прокуратурой видео видно, как мужчина заходит в здание, но затем на него падают глыбы льда. После этого пострадавший падает на землю и пытается встать.

"В ходе проверки будет дана оценка исполнению собственником здания требований законодательства по содержанию сооружения в зимний период", – подчеркнули в ведомстве.

Ранее юристы рассказывали, что автомобилист может добиться компенсации, если на его машину упала сосулька. Для этого нужно узнать, на какой территории был припаркован автомобиль, а также выявить ответственного за состояние крыши либо собственника здания.

