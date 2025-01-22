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Новости

22 января, 07:30

Происшествия

Новости регионов: в центре Грозного загорелся двухэтажный магазин

Новости регионов: в центре Грозного загорелся двухэтажный магазин

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В центре Грозного произошел крупный пожар на рынке. Загорелся двухэтажный магазин, огонь охватил площадь в 1,5 тысячи квадратных метров. На месте работали более 70 спасателей и 10 единиц техники. Пламя удалось сдержать, оно не перекинулось на соседние здания.

В Санкт-Петербурге полицейские накрыли ресторан, где девушек использовали для обмана состоятельных мужчин. Жертв заманивали через соцсети, а затем вынуждали оплачивать завышенные счета в заведении. Организатор схемы задержан, а девушки проходят по делу как свидетели.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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