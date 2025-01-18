ТАСС: один человек погиб из-за пожара в частном доме в ТиНАО

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Один человек погиб и еще один пострадал из-за пожара в частном доме в ТиНАО, пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Возгорание случилось в доме в деревне Харьино, огонь распространился на площади в 150 квадратных метров. Других подробностей не сообщается.

Ранее пожар произошел в 47-этажном жилом доме на Новодмитровской улице. Оказалось, что в одной из квартир на шестом этаже дома загорелись личные вещи и мебель. Из квартиры на шестом этаже самостоятельно эвакуировались 8 человек, а пожарные подразделения потушили возгорание.

