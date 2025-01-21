Синоптик Леус: последние недели января будут теплее нормы в связи с оттепелью

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В столице в выходные, 25 и 26 января, начнется оттепель, а последние недели января будут теплее нормы, заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в телеграм-канале.

По его словам, средняя температура воздуха в предстоящие выходные снова увеличится, в последней декаде января будет совсем немного ниже нуля градусов.

Кроме того, в четверг и пятницу, 23 и 24 января, в Москве температура будет колебаться от минус 2 до 0 градусов. Затем, в субботу, ожидается от 0 до плюс 2 градусов, а в воскресенье и понедельник – от 1 до 3 градусов выше нуля.

Текущий январь может стать одним из немногих в истории, когда средняя температура воздуха в течение большинства дней превышала климатическую норму, обратил внимание Леус. Помимо этого, в январе был период, когда снежный покров отсутствовал.

Между тем синоптик Татьяна Позднякова заявила, что для текущего столетия такая погода не редкость – погодные условия стали фиксироваться раз в два года. По ее словам, самая высокая температура воздуха за две декады января в Москве была в 2007 году – плюс 0,7 градуса.

Однако без снега 2007 год не остался, и к концу января осадков выпало 1–2 сантиметра, а в феврале того года снежный покров был "куцым".