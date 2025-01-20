Желтый уровень опасности продлен в столичном регионе из-за гололедицы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Желтый уровень опасности продлен в Москве и Московской области из-за гололедицы, сообщает Гидрометцентр.

Период предупреждения действует с 18:00 20 января до 23:00 30 января. Ранее аналогичное предупреждение было объявлено до 25 января.

Синоптики констатируют, что снежный покров в Москве практически исчез. Москвичам не стоит ждать сильных сугробов до конца января, уверен научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он заявил, что к концу недели температура воздуха будет на 7–8 градусов выше нормы. При такой погоде снег не выпадает. По словам Вильфанда, зимняя погода будет держаться в Москве до среды, 22 января, а после начнется потепление.

