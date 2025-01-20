Синоптик Позднякова: мокрый снег с дождем ожидается в Москве в Татьянин день

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мокрый снег с дождем ожидается в столице в Татьянин день, 25 января, рассказала Москве 24 главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Температура ночью и днем будет около 0 градусов. Немного снега прогнозируется в ночное время, днем будет идти мокрый снег с дождем.

"То есть температура воздуха остается до конца недели выше климатической нормы. Только во вторник, 21 января, она несколько приблизится к норме. Вторник будет больше похож на январский, а не мартовский, не апрельский, как наблюдалось до этого, и так будет в конце недели", – объяснила синоптик.

Причиной необычайно теплой и влажной зимы на территории центральной части Европейской России могло послужить явление Ла-Нинья в Тихом океане, предположил ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Речь идет об атлантических циклонах, которые смещаются более северными траекториями, принося в регион теплый и влажный атлантический воздух, оставляя арктический холод на севере.

