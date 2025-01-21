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21 января, 15:30

Происшествия

Новости регионов: съехавший в кювет в Подмосковье автобус был исправен

Новости регионов: съехавший в кювет в Подмосковье автобус был исправен

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Автобус, который попал в аварию в Подмосковье, вышел на линию в исправном состоянии. Об этом заявил перевозчик, который обслуживает маршрут. Водитель прошел предрейсовый медосмотр и был допущен к работе. В компании также добавили, что все пострадавшие получат страховые выплаты.

Тем временем по улицам Светлогорска проскакал табун лошадей. Животных зафиксировали камеры видеонаблюдения. По словам их владелицы, она узнала об этом из соцсетей. Женщина утверждает, что лошади были привязаны, и она не знает, кто их отпустил. Ни животные, ни люди не пострадали, а табун самостоятельно вернулся домой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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