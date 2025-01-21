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21 января, 09:29

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ГАИ: водитель трамвая может быть оштрафована после наезда на пешеходов в Челябинске

Водитель трамвая может быть оштрафована после наезда на пешеходов в Челябинске – ГАИ

Фото: телеграм-канал "Челябинск с огоньком"

Женщина 1962 года рождения, которая управляла трамваем и наехала на пешеходов в Челябинске, может быть оштрафована на 3 тысячи рублей. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе городской ГАИ.

По данным ведомства, на женщину составлены два административных протокола за проезд на запрещающий сигнал светофора, в рамках которого назначается штраф в размере 1 500 рублей, а также за непредоставление преимущества в движении пешеходам, за что тоже предусмотрен штраф в 1 500 рублей.

При этом региональная Госавтоинспекция уточнила, что стаж водителя трамвая составляет 27 лет и ранее к административной ответственности за нарушения ПДД она не привлекалась.

О том, что трамвай сбил двух пешеходов, переходивших проезжую часть на зеленый сигнал светофора в Челябинске, стало известно накануне. В результате травмы получил несовершеннолетний пешеход, его доставили в больницу. Прокуратура и региональный СК уже начали проверку по факту ДТП, по результатам которой будут приняты меры реагирования.

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