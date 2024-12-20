Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Трамвай сбил женщину на юге Москвы, сообщается в телеграм-канале Госавтоинспекции.

ДТП произошло в районе дома 47 по Чертановской улице. По предварительным данным, женщина переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. От полученных травм она скончалась на месте.

Сотрудники ГАИ и следственно-оперативной группы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Между тем в Дептрансе сообщили, что из-за ДТП на путях на Чертановской улице в районе остановки "Кировоградские пруды" задерживаются трамваи № 1 и 16. Маршруты временно изменены.

Ранее на Кутузовском проспекте в районе дома 57 водитель легковой машины врезался в мачту городского освещения, после чего опрокинулся. Движение по проспекту в сторону области было затруднено.

До этого на юге Москвы произошло ДТП, в котором погиб пешеход. Предварительно установлено, что водитель автомобиля Fiat Ducato сбил мужчину, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.