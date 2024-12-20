Пешеход погиб в ДТП на юге Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На юге Москвы произошло ДТП, в котором погиб пешеход. О произошедшем сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Авария произошла на улице Москворечье в районе дома 47. По предварительным данным, водитель автомобиля Fiat Ducato сбил пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате мужчина скончался на месте от полученных травм.

Ранее, 14 декабря, женщина в состоянии алкогольного опьянения не справилась с управлением автомобиля и выехала на тротуар, где сбила 9-летнего мальчика и его няню. От полученных травм ребенок скончался в одной из столичных больниц. Няню госпитализировали.

Позже суд Москвы арестовал женщину, которая находилась за рулем автомобиля. Решение о заключении под стражу подозреваемой было принято с учетом позиции прокуратуры.