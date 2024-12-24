Женщина погибла под колесами трамвая на северо-востоке Москвы

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Трамвай насмерть сбил женщину на северо-востоке Москвы, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Во всех обстоятельствах трагедии разбираются сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа МВД.

ДТП произошло 24 декабря в районе остановки "Сухонская улица" у проезда Дежнева, когда женщина переходила трамвайные пути в неположенном месте.

Из-за ДТП был временно изменен маршрут трамвая № 17. На участке от остановки "Медведково" до остановки "Главный вход ВДНХ" вместо рельсового транспорта временно курсировали автобусы. Горожан призвали внимательно следить за объявлениями водителей.